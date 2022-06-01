Фестиваль цветов стартовал на севере Индии

В ботаническом саду индийского города Сринагар стартовал ежегодный фестиваль цветов. Об этом написал ОТР.

Организаторам фестиваля удалось собрать растения в самый грандиозный живой ансамбль за всю историю проведения шоу. Благодаря фестивалю туристы смогут представить и провести параллель со знаменитыми садами Кашмирской долины 17-го столетия.

В то время цветочные композиции делались таким образом, чтобы гармонировать с искусственными террасами и фонтанами.