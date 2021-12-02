Фестиваль света в Петербурге пройдет в онлайн-формате

Фестиваль света в Санкт-Петербурге пройдет в этом году дистанционно. Об этом сообщил телеканал «Петербургский дневник».

Мероприятия пройдет 6 декабря и будет посвящено памяти князя Александра Невского. Все желающие смогут посмотреть трансляцию шоу.

«В волшебной игре света, тени и огней работы художников отразят основные традиции города на Неве, исторические вехи его становления, культуру и современные достижения, классическое наследие России и научный прогресс», — рассказали организаторы.