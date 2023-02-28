Мир 28 февраля 2023, 18:30 Фестиваль кубинских сигар открылся в Гаване впервые после пандемии

Читать 360tv в

Фестиваль знаменитых во всем мире кубинских сигар вновь прошел в Гаване после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией COVID-19. Об этом сообщили на сайте ОТР.

Мероприятие посетил президент Республики Куба Мигель Диас-Канель. Кубинские власти считают, что возрождение фестиваля позволит не только привлечь туристов, но и оживить сигарное производство.

Реклама

Отмечается, что большой урон отрасли нанес ураган Иэн, который осенью прошлого года уничножил большую часть плантаций табака.

Реклама