Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего отменен

Международный фестиваль поп-культуры комиксов и супергероев был намечен на период с 23 по 26 июля этого года.

Администраторы мероприятия сообщили, что люди смогут вернуть деньги за уже купленные значки Comic-Con или оставить их для участия в фестивале в следующем году.

Помимо этого, у участников отмененного Comic-Con есть возможность вернуть деньги и за номера в отеле. Сервис бронирования onPeak является партнером SDCC, который организовывает мероприятие.

Каждый год на супергеройскую тусовку собирается примерно до 130 тысяч поклонников различных фантастических вселенных, иногда на мероприятие приходят и известные голливудские актеры. В прошлом году на фестивале актеры Джейк Джилленхол и Том Холланд объявили о своей помолвке.