Фестиваль Coachella отменили из-за коронавируса

Организаторы фестиваля боятся, что может произойти вторая волна заболеваний COVID-19. Из-за этих опасений мероприятие, которое должно было пройти еще весной в Калифорнии, отменили, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Напомним, ранее фестиваль должен был начаться в апреле, но из-за начавшейся пандемии коронавируса даты постоянно переносили.