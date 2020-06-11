Фестиваль Coachella отменили из-за коронавируса
Музыкальный фестиваль Coachella в США не состоится в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения округа Риверсайд.
Организаторы фестиваля боятся, что может произойти вторая волна заболеваний COVID-19. Из-за этих опасений мероприятие, которое должно было пройти еще весной в Калифорнии, отменили, сообщил сайт «Аргументы и факты».
Напомним, ранее фестиваль должен был начаться в апреле, но из-за начавшейся пандемии коронавируса даты постоянно переносили.