Фестиваль Burning Man в очередной раз отменили из-за угрозы коронавируса

Ежегодный фестиваль Burning Man не состоится в этом году из-за угрозы коронавируса. Обычно он проводился в пустыне Блэк-Рок, куда съезжались тысячи людей. Об этом сообщил «Мир 24».

Фестивалю придется нарушить свою традицию открывать мероприятие в последний понедельник августа, как случилось и в 2020 году. По данным Nation News, некоторое улучшение эпидемической ситуации с ковидом в США не стало достаточным поводом для того, чтобы провести такое масштабное мероприятие в этом году, рассказали организаторы.

Также они расказали, что фестиваль возможно будет проводиться в 2022 году.