Футболист Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24. Предыдущий контракт должен был продлиться до 2022 года.

Ранее Фернандес рассказал, как он принял решение о переезде из Бразилии в Россию.

«Я это сделал ради ЦСКА. Когда ко мне подошли в первый раз по этому поводу, меня чуть ли не сразу вызвали в сборную Бразилии, и само собой тема с российским паспортом для меня закрылась. Но прошло какое-то время, и как сейчас помню, мы полетели с ЦСКА играть матч Лиги чемпионов в Германию, там Роман Бабаев и Леонид Слуцкий снова подошли с таким вопросом», — поделился он.