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    18 февраля 2021, 18:20

    Фернандес продлил контракт с ЦСКА

    Дарья Морозова

    Футболист Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24. Предыдущий контракт должен был продлиться до 2022 года.

    Ранее Фернандес рассказал, как он принял решение о переезде из Бразилии в Россию.

    «Я это сделал ради ЦСКА. Когда ко мне подошли в первый раз по этому поводу, меня чуть ли не сразу вызвали в сборную Бразилии, и само собой тема с российским паспортом для меня закрылась. Но прошло какое-то время, и как сейчас помню, мы полетели с ЦСКА играть матч Лиги чемпионов в Германию, там Роман Бабаев и Леонид Слуцкий снова подошли с таким вопросом», — поделился он.