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    21 ноября 2020, 20:17

    Фермеры в Дании вышли на уличный протест против массового убийства норок

    Алена Макаренко

    Почти 500 фермеров выехали на тракторах на улицы Копенгагена. Они протестуют против приказа правительства уничтожить всех норок в Дании из-за мутировавшего коронавируса. Об этом сообщило DR.
    Фермеры в Дании вышли на уличный протест против массового убийства норок

    Такая же демонстрация прошла в Орхусе.

    Часть фермеров требуют отставки правительства Дании. Один из участников акции заявил, что речь идет не только о датском сельском хозяйстве и норковой индустрии, а больше о демократии в стране.

    Рядом дежурят полицейские, они не мешают протестующим. Пока что ни один из фермеров не получил штраф, рассказал полицейский инспектор Томми Лаурсен.

    «Общая цель состоит в том, чтобы у них была возможность провести здесь конституционную демонстрацию», — объяснил он.

    В Копенгагене собралось так много тракторов, что одну из улиц планируют обустроить под парковочные места. Об этом говорится в Twitter-аккаунте полицейского управления по датской столице. Правоохранители поблагодарили водителей за терпение.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 4 ноября заявила, что всех норок в стране необходимо уничтожить. Эти животные оказались носителями мутировавшего коронавируса, который передается человеку. Через неделю власти извинились за неправомерное требование умертвить всех животных до принятия закона, но идею не бросили.

    В Дании насчитывается 15–17 миллионов норок.

    Позже коронавирус обнаружили у норок в Белоруссии, писала «Газета.ru».