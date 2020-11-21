Фермеры в Дании вышли на уличный протест против массового убийства норок

Такая же демонстрация прошла в Орхусе.

Часть фермеров требуют отставки правительства Дании. Один из участников акции заявил, что речь идет не только о датском сельском хозяйстве и норковой индустрии, а больше о демократии в стране.

Рядом дежурят полицейские, они не мешают протестующим. Пока что ни один из фермеров не получил штраф, рассказал полицейский инспектор Томми Лаурсен.

«Общая цель состоит в том, чтобы у них была возможность провести здесь конституционную демонстрацию», — объяснил он.

В Копенгагене собралось так много тракторов, что одну из улиц планируют обустроить под парковочные места. Об этом говорится в Twitter-аккаунте полицейского управления по датской столице. Правоохранители поблагодарили водителей за терпение.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 4 ноября заявила, что всех норок в стране необходимо уничтожить. Эти животные оказались носителями мутировавшего коронавируса, который передается человеку. Через неделю власти извинились за неправомерное требование умертвить всех животных до принятия закона, но идею не бросили.

В Дании насчитывается 15–17 миллионов норок.

Позже коронавирус обнаружили у норок в Белоруссии, писала «Газета.ru».