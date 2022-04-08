Фермеры Армении поддержали спецоперацию России на Украине

Армянские фермеры выразили поддержку действиям России на Украине и лично президенту РФ Владимиру Путину, об этом сообщил Telegram-канал Ura.ru.

«За победу! Слава России! Слава Армении!» — выкрикивали армянские труженики, стоя у трактора, на радиаторе которого красовалась буква Z, ставшая негласным символом поддержки спецоперации на Украине.

На поле фермеры выкосили фигуру, с символом Z, зашифровав надпись «За Путина». В руках они держали российские и армянские флаги. Также армяне поприветствовали главу Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

«Мы поддерживаем Россию и желаем скорейшей победе на Украине. За свободу Донецкой и Луганской народных республик», — заявил один из фермеров.

По данным ВЦИОМ, три четверти россиян поддерживают спецоперацию на Украине. При этом около 90% опрошенных считают, что против РФ идет полномасштабная информационная война. Всего 9% затруднились с ответом, и 4% отрицали такую возможность.