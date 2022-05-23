Фермер из Херсона рассказал о завозе овощей из ЕС в ущерб местным хозяйствам

Ввезенные из соседних с Украиной европейских стран овощи привели к убыткам местных фермеров. Выращивать собственный урожай стало невыгодно из-за обвала цен на продукцию. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал владелец фермерского хозяйства в Херсонской области Олег.

По его словам, открытые границы со странами Евросоюза увеличили объем ввозимых овощей. В результате местные фермеры несли серьезные убытки, так как выращивать собственную продукцию стало невыгодно.

«Фермеры выбрасывали редиску, потому что стоила она просто копейки», — пояснил Олег. Он добавил, что до 2014 года часть продукции отправляли в Крым, что приносило неплохой доход, но потом это стало невыгодно.

Фермер отметил, что из-за непродуманной политики властей по импорту овощной продукции часть хозяйств отказалась от выращивания овощей. Эта работа требует больших вложений, но без доступного рынка сбыта она не востребована. Поэтому большая часть фермеров переключилась на зерновые культуры.