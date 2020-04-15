Ферма в США предложила пообщаться по Zoom с ламой или козлом за деньги

Ферма Sweet Farm из Кремниевой долины в американском штате Калифорния запустила услугу «Goat 2 Meeting» («Козел на встрече»). Если вам не хватало для хорошего настроения ламы или козла в прямом эфире — то это ваш вариант.

Как написало издание Business Insider, на ферме проживают козлы, овцы, свиньи и индейки — их всех можно пригласить на свою Zoom-вечеринку. По словам соосновательницы Sweet Farm Анны Свит, самыми популярными оказались конечно же ламы.

20-минутная экскурсия по ферме для шести виртуальных туристов обойдется в 65 долларов (около 4800 рублей), 10-минутное общение с пушистым обитателем фермы с неограниченным количеством участников конференции — 100 долларов (около 7500 рублей). 25-минутный корпоративный тур для неограниченного количества участников стоит 250 долларов (около 19 тысяч рублей).

«Goat 2 Meeting» стала доступна в середине прошлого месяца. В Sweet Farm обратились сотни людей с просьбой провести по «ранчо» виртуальные тур. Животные фермы приняли участие уже в нескольких конференциях компаний из списка 500 крупнейших в США. При этом сотрудники одной юридической фирмы даже взяли с собой детей.

«Думаю, мы все слега напряжены из-за происходящего — многие из нас сидят дома. Мы просто надеемся вызывать улыбки у людей и „привести“ их на нашу ферму», — рассказала соосновательница Sweet Farm Анна Свит.

Среди других услуг фермы есть также бесплатные виртуальные туры для школ и некоммерческих организаций. Оказалось, что ферма уже проводила такие мероприятия для английских и бразильских школ. Sweet Farm задумывался как некоммерческий проект по спасению животных и живет в основном за счет посетителей.