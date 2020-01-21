«Феноменальный президент». Макгрегор охарактеризовал Трампа
Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор назвал Дональда Трампа одним из лучших президентов в истории Соединенных Штатов. Об этом сообщила «Газета.ru».
«Феноменальный президент», — охарактеризовал Трампа спортсмен. По его словам, хозяин Белого дома стоит на плечах своих гигантов-предшественников.
Он заметил, что у главы государства «нелегкое дело», особенно в начале президентского срока. В заключение Макгрегор поздравил американского лидера с днем Мартина Лютера Кинга, который отмечался накануне.