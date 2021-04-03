Феминистки Мехико атаковали полицию кирками на марше против насилия

Сотни участниц феминистических движений в Мехико вышли на марш против насилия полиции по отношению к женщинам. Об этом сообщило издание Universal.

Митингующие снесли металлические ограждения и напали на женский полицейский кордон вокруг Национального дворца.

К маршу присоединились не менее 250 человек, многие активистки пришли с кирками и молотками. Феминистки встретились у монумента революции, после чего направились к представительству штата Кинтана-Роо, в котором произошло убийство, а потом к Национальному дворцу. Несмотря на это стражи порядка не применяли силу.

Официальной информации о пострадавших или задержанных во время марша нет.

Женские марши и инфраструктуру в Мехико охраняют женские отряды полиции Atenas.

Этим маршем женщины выразили недовольство поведением правоохранителей, из-за действия которых погибла мигрантка из Сальвадора Виктория Саласар в туристической зоне Тулума на юго-востоке Мексики. Она скончалась при задержании: один из полицейских долго прижимал ее коленом к земле.

Марш в защиту прав женщин, приуроченный к Международному женскому дню, прошел в Мехико 8 марта. Активистки напали на 15 сотрудниц полиции. Хотя изначально шествие в знак протеста против насилия в отношении женщин носило мирный характер.