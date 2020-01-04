Фельдмаршал Хафтар объявил мобилизацию для борьбы с турецким вторжением

Хафтар заявил, что «принимает вызов» Анкары. Также он обвинил турецкого президента Реджепа Эрдогана в попытках возродить «османское наследие» в Ливии. По словам военачальника, Эрдоган «толкает свою армию к гибели».

В обращении к ливийцам фельдмаршал призвал «мужчин и женщин, военных и гражданских» сплотиться против «любых иностранных войск», которые будут направлены в республику.

Хафтар командует Ливийской национальной армией, контролирующей большую часть страны. В апреле 2019 года его войска начали наступление на Триполи, который подчиняется Правительству национального согласия во главе с премьером Фаизом Сараджем. Захватить столицу не удалось. В декабре, после очередной атаки, правительство Сараджа попросило Эрдогана о военной поддержке. В январе турецкий парламент разрешил отправку военных в Ливию.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии действуют два центра власти. Правительство национального согласия официально признано ООН.