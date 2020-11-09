«Фейковые новости». В штабе Трампа опровергли слухи о предложении признать поражение

Советник штаба действующего президента США Джейсон Миллер опроверг сообщения о призыве окружения Дональда Трампа признать поражение на выборах. Ранее об этом сообщила американская пресса.

Телеканал CNN со ссылкой на два источника утверждал, что зять Трампа Джаред Кушнер предложил ему смириться с поражением и признать его. Об этом же якобы говорила с президентом и его жена Меланья. Два сына Трампа Дональд-младший и Эрик напротив, предложили не сдаваться и призвали республиканцев публично опротестовать результаты голосования, даже когда все американские СМИ сообщали о победе Байдена.

Джейсон Миллер в Twitter написал, что эта история не соответствует действительности.

«Эта история не соответствует действительности. Учитывая неопределенные результаты выборов во многих штатах и серьезные нарушения при подсчете голосов, а также отсутствие прозрачности в других, Джаред посоветовал Трампу добиваться всеми доступными законными средствами обеспечения точности», — написал Миллер.

Он добавил, что историю про первую леди также относится к фейковым новостям.