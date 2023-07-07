07 июля 2023, 13:26
Фейковая атака российских истребителей на беспилотник ВВС США попала на видео
ВВС США показали ложную атаку российских истребителей на американский беспилотник
Минобороны Соединенных Штатов заявило, что истребители ВС России второй день подряд ведут себя непрофессионально по отношению к БПЛА Военно-воздушных сил (ВВС) США. Видео якобы атаки российских самолетов на американский беспилотник показало Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в Twitter.
«Неоднократные нарушения российскими военно-воздушными силами согласованных стандартов и практики в настоящее время становятся серьезной проблемой безопасности в регионе», — сказал глава CENTCOM Майкл Курилла.
На кадрах два истребителя совершили заход над американским беспилотным летательным аппаратом и выпустили тепловые ловушки над ним.
Накануне США заявили, что российские летчики якобы помешали американским беспилотникам во время их операции в Сирии. Американские военные сообщили, что три истребителя РФ приблизились к трем американским БПЛА MQ-9 Reaper.
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