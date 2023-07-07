Мир 07 июля 2023, 13:26 Фейковая атака российских истребителей на беспилотник ВВС США попала на видео ВВС США показали ложную атаку российских истребителей на американский беспилотник

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Минобороны Соединенных Штатов заявило, что истребители ВС России второй день подряд ведут себя непрофессионально по отношению к БПЛА Военно-воздушных сил (ВВС) США. Видео якобы атаки российских самолетов на американский беспилотник показало Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в Twitter.

«Неоднократные нарушения российскими военно-воздушными силами согласованных стандартов и практики в настоящее время становятся серьезной проблемой безопасности в регионе», — сказал глава CENTCOM Майкл Курилла.

На кадрах два истребителя совершили заход над американским беспилотным летательным аппаратом и выпустили тепловые ловушки над ним.

Накануне США заявили, что российские летчики якобы помешали американским беспилотникам во время их операции в Сирии. Американские военные сообщили, что три истребителя РФ приблизились к трем американским БПЛА MQ-9 Reaper.