Мир 07 февраля 2024, 08:41 Фейки о спецоперации начали распространять в канадских СМИ Посол России в Канаде Степанов: местные СМИ распространяют фейки о спецоперации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обстановка в Канаде остается стабильно напряженной. Местные СМИ распространяют недостоверную информацию о специальной военной операции, очерняя Россию и ее роль в мире. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал посол РФ в Канаде Олег Степанов.

«Кабинет [премьер-министра Канады] Джастина Трюдо в авангарде русофобии западного мейнстрима», — отметил он.

Реклама

По словам дипломата, правительство Канады пытается «внести свою лепту» для реализации «стратегического поражения» России. Настроение местных властей подхватывают и СМИ. Журналисты публикуют фейки о специальной военной операции «с обязательным очернением России и ее роли в мире, указал Степанов.

Дипломат признался, что сложившаяся обстановка не способствует нормальной работе дипмиссии. Но «флаг держим высоко», добавил Степанов. Посольство ведет активную информационную работу, чтобы донести правду до канадской аудитории, резюмировал он.

Российская дипмиссия в Оттаве сообщила, что офис Трюдо лично позвал нациста Ярослава Гунько на выступление в парламент. Это произошло в 2023 году, когда в страну прибыл президент Украины Владимир Зеленский.