Все новости

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Реклама

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Мир

02 сентября 2022, 19:23

Фейк: США в ближайшие месяцы передадут Украине ЗРК NASAMS

Сообщение о скорой передаче Украине американских ЗРК NASAMS оказалось вбросом

Читать 360tv в

Telegram-канал Nexta Live распространил информацию о том, что США якобы готовятся передать Украине ЗРК NASAMS в ближайшие несколько месяцев. Правда, совершенно непонятно, каким образом это может произойти, если комплексы еще даже не созданы компанией-подрядчиком Пентагона.

Фейк

Реклама

Недостоверную информацию опубликовал Telegram-канал Nexta. В сообщении говорилось о том, что США готовятся передать Украине передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие несколько месяцев.

Реклама

Правда

Ближайшие месяцы, конечно, понятие растяжимое. Но авторам публикации стоило упомянуть о том, что 31 августа пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдерсообщил о том, что на данном этапе это оружие еще даже не произведено подрядчиком.

«Насколько мне известно, это так, они (ЗРК — прим. ред.) будут произведены подрядчиком, а затем их будут передавать по мере готовности», — сказал Райдер.

Неделей ранее в американском оборонном ведомстве сообщили о заключении контракта с производителем вооружений Raytheon на закупку ЗРК NASAMS для Украины на сумму 182 миллиона долларов.

Предполагаемая дата завершения работ — 23 августа 2024 года.

Таким образом, Telegram-канал Nexta Live распространил недостоверную информацию. Хотя Пентагон официально заявил о поставках ЗРК NASAMS на Украину, их производство на сегодняшний день еще не начато.

А до даты планируемого завершения производства еще два года. Поставить Украине зенитно-ракетные комплексы в ближайшие несколько месяцев для США не представляется возможным.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Фейковые новости

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама