Мир 02 сентября 2022, 19:23 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: США в ближайшие месяцы передадут Украине ЗРК NASAMS Сообщение о скорой передаче Украине американских ЗРК NASAMS оказалось вбросом dvidshub / Spc.Collin MacKown

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Telegram-канал Nexta Live распространил информацию о том, что США якобы готовятся передать Украине ЗРК NASAMS в ближайшие несколько месяцев. Правда, совершенно непонятно, каким образом это может произойти, если комплексы еще даже не созданы компанией-подрядчиком Пентагона.

Фейк

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Недостоверную информацию опубликовал Telegram-канал Nexta. В сообщении говорилось о том, что США готовятся передать Украине передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие несколько месяцев.

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Правда

Ближайшие месяцы, конечно, понятие растяжимое. Но авторам публикации стоило упомянуть о том, что 31 августа пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдерсообщил о том, что на данном этапе это оружие еще даже не произведено подрядчиком.

«Насколько мне известно, это так, они (ЗРК — прим. ред.) будут произведены подрядчиком, а затем их будут передавать по мере готовности», — сказал Райдер.

Неделей ранее в американском оборонном ведомстве сообщили о заключении контракта с производителем вооружений Raytheon на закупку ЗРК NASAMS для Украины на сумму 182 миллиона долларов.

Предполагаемая дата завершения работ — 23 августа 2024 года.

Таким образом, Telegram-канал Nexta Live распространил недостоверную информацию. Хотя Пентагон официально заявил о поставках ЗРК NASAMS на Украину, их производство на сегодняшний день еще не начато.

А до даты планируемого завершения производства еще два года. Поставить Украине зенитно-ракетные комплексы в ближайшие несколько месяцев для США не представляется возможным.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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