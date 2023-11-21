Мир 21 ноября 2023, 13:51 Фейк: украинский пилот снял видео во время боя с ВС России над Артемовском Появившееся в Сети видео с пилотом ВСУ над Артемовском оказалось подделкой РИА «Новости»

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В Сети разлетелось видео, на котором якобы запечатлен украинский пилот за штурвалом во время боя над Артемовском (украинское название — Бахмут). Опубликованный на YouTube ролик набрал уже 19 миллионов просмотров. Однако на самом деле материал оказался фейком.

Фейк

Украинские Telegram-каналы и СМИ начали распространять видео, на котором якобы пилот ВСУ летит в небе над Артемовском. Видеоряд сопроводили украинской песней про город.

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На заднем фоне виднелся еще один самолет, который представили как воздушное судно ВС России. Военный постоянно оглядывался на истребитель и пытался уйти от него.

При этом надписи на нашивках военнослужащего практически невозможно рассмотреть. На первый взгляд кажется, что они подтверждают его принадлежность к подразделениям армии Украины.

Правда

Анализ ролика показал, что материал сфальсифицировали. Есть существенные факты, которые отсылают к ряду инфоповодов, созданных центром информационно-психологических спецопераций ВСУ, занимающимся кибератаками (ЦИПсО).

Доказательством фейка является, в частности, обилие цифровых элементов, вклеенных в видеоряд. Они сформировали ложное представление пользователей Сети об оригинальном источнике. Кроме того, фальсификацию выдает и отсутствие точных данных о времени и особенностях происходящего на видео.

Косвенным признаком фейка является сам факт съемки военным видео, которое он якобы обнародовал позже.

В действительности же ролик появился в США. На кадрах американский летчик Тревор Олдридж, который ведет собственный YouTube-канал Dozen Duzit. Там он публикует материалы об авиации и трюках на самолетах.

Таким образом, информация о том, что на видео, которое завирусилось в Сети, запечатлен украинский пилот за штурвалом во время боя над Артемовском, является недостоверной. В реальности видео взято с канала американского летчика Олдриджа.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.