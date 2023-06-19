Мир 19 июня 2023, 16:50 Фейк: температура на Земле поднимется до +50 градусов Приход жаркой погоды объяснили потеплением океана из-за феномена «Эль-Ниньо» РИА «Новости»

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Информация о приходе аномальной жары до +50 градусов разошлась по социальным сетям и мессенджерам. Авторы заявили, что такая аномалия происходит раз в 60 лет и продолжается около месяца. Информацию о том, что в следующем году произойдет новый незначительный подъем температуры подтвердили климатологи. Это связано с феноменом «Эль-Ниньо, когда раз в три года воды Тихого океана в экваториальной части нагреваются и передают тепло в воздух.

Фейк

Мир ожидает аномальная жара, которая приходит раз в 60 лет. Температура повысится до +50 градусов и продлится 40 «кошачьих дней». Такая информация тиражируется в социальных сетях.

Правда

Понятия «кошачьи дни» в метеорологии не существует. Кроме того, специалисты делают прогнозы только с привязкой к территориям и на срок не более 40 дней. Но повышение температуры в мире действительно идет и связано с эффектом «Эль-Ниньо». Об этом говорится в исследовании Всемирной метеорологической организации.

Этот эффект связан с прогревом воды в экваториальных водах Тихого океана, откуда тепло передается в воздух и распространяется по всей планете. Ближайшее повышение составит 0,1 градуса.

Дальнейшие колебания температуры, когда столбики термометров снижаются, компенсируется эффектом «Ла Нинья», который сейчас подходит к концу и новое повышение температуры ожидается летом 2024 года.

Самая жаркая погода ожидается в зоне между 30-ми параллелями северной и южных широт, где живет более трети населения планеты.

Таким образом, информация, что каждые 60 лет по всему миру устанавливается температура в +50 градусов и длится этот период больше месяца, недостоверна.

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