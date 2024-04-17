Мир 17 апреля 2024, 20:17 Фейк: российские военные минимум три раза ударили ракетами по соцобъектам Чернигова ВС России не наносили удар тремя «Искандерами» по социнфраструктуре Чернигова РИА «Новости»

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Вооруженные силы России якобы нанесли по меньшей мере три ракетных удара по социальной инфраструктуре Чернигова. Украинские Telegram-каналы писали о жертвах и пострадавших. Правдива ли эта информация — выяснил «360».

Фейк

В Telegram-канале «Труха. Украина» появилась публикация, будто российская армия нанесла три ракетных удара по центру Чернигова, в результате чего объект социальной инфраструктуры получил повреждения. Также сообщалось, что во время атаки якобы погибли и пострадали люди.

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Правда

Действительно, российские военные утром 17 апреля нанесли удар по нескольким объектам на Украине, в том числе в Чернигове. Однако за поврежденную «социальную инфраструктуру» украинские СМИ и паблики выдавали здание гостиницы, в которой находились военные и наемники. Кроме того, утром 17 апреля там проходило совещание руководства оперативного командования ВСУ «Север» с участием генерал-лейтенанта Дмитрия Красильникова. сообщала Lenta.ru.

Ряд СМИ писал о том, что удар «Искандерами» нанесли по гостинице «Профсоюзная», расположенной рядом с центром Чернигова, в которой обосновалось командование подразделений ВСУ и националистических группировок.

Отдельно стоит отметить, что сама гостиница прекратила существование в феврале 2022 года, и в здании организовали командный пункт. Кроме того, в бывших гостиничных номерах были расквартированы украинские военные и наемники из-за рубежа, об этом, в частности, свидетельствуют фото украинских экстренных служб с места, где в окнах первых этажей видны двухъярусные кровати, как в казармах.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Обилие военных объясняется еще и тем фактом, что к территории гостиницы примыкает войсковая часть, где в советское время базировался полк связи, а после начала войны в Донбассе — батальон охраны.

Близость войсковой части к гостинице видна и на картах. О том, что это именно военный объект, свидетельствует плац с разметками для построения личного состава.

Print Screen Яндекс Карты

О потерях ВСУ убитыми и ранеными после удара по Чернигову сообщил экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*. Он также подтвердил, в своем в Telegram-канале, что там были расквартированы военные.

Информация о том, что Вооруженные силы России нанесли удар тремя «Искандерами» по объекту социальной инфраструктуры в центре Чернигова, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.