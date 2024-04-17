17 апреля 2024, 20:17
Фейк: российские военные минимум три раза ударили ракетами по соцобъектам Чернигова
ВС России не наносили удар тремя «Искандерами» по социнфраструктуре Чернигова
Вооруженные силы России якобы нанесли по меньшей мере три ракетных удара по социальной инфраструктуре Чернигова. Украинские Telegram-каналы писали о жертвах и пострадавших. Правдива ли эта информация — выяснил «360».
Фейк
В Telegram-канале «Труха. Украина» появилась публикация, будто российская армия нанесла три ракетных удара по центру Чернигова, в результате чего объект социальной инфраструктуры получил повреждения. Также сообщалось, что во время атаки якобы погибли и пострадали люди.
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Правда
Действительно, российские военные утром 17 апреля нанесли удар по нескольким объектам на Украине, в том числе в Чернигове. Однако за поврежденную «социальную инфраструктуру» украинские СМИ и паблики выдавали здание гостиницы, в которой находились военные и наемники. Кроме того, утром 17 апреля там проходило совещание руководства оперативного командования ВСУ «Север» с участием генерал-лейтенанта Дмитрия Красильникова. сообщала Lenta.ru.
Ряд СМИ писал о том, что удар «Искандерами» нанесли по гостинице «Профсоюзная», расположенной рядом с центром Чернигова, в которой обосновалось командование подразделений ВСУ и националистических группировок.
Отдельно стоит отметить, что сама гостиница прекратила существование в феврале 2022 года, и в здании организовали командный пункт. Кроме того, в бывших гостиничных номерах были расквартированы украинские военные и наемники из-за рубежа, об этом, в частности, свидетельствуют фото украинских экстренных служб с места, где в окнах первых этажей видны двухъярусные кровати, как в казармах.
Обилие военных объясняется еще и тем фактом, что к территории гостиницы примыкает войсковая часть, где в советское время базировался полк связи, а после начала войны в Донбассе — батальон охраны.
Близость войсковой части к гостинице видна и на картах. О том, что это именно военный объект, свидетельствует плац с разметками для построения личного состава.
О потерях ВСУ убитыми и ранеными после удара по Чернигову сообщил экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*. Он также подтвердил, в своем в Telegram-канале, что там были расквартированы военные.
Информация о том, что Вооруженные силы России нанесли удар тремя «Искандерами» по объекту социальной инфраструктуры в центре Чернигова, является недостоверной.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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