Мир 28 апреля 2023, 14:41 Фейк: Россия запретила въезд большегрузов из Армении по политическим причинам Атташе Армении в России Акопян объяснил скопление грузовиков на границе техническим сбоем РИА «Новости»

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Длинная очередь из грузовиков из Армении не смогла въехать в Россию. Причиной затора назвали запрет на въезд большегрузов по политическим причинам со стороны российских властей. Первым такое заявление выпустил депутат от блока «Армения» Гарник Даниелян, но после дезавуировал свои слова, заявив, что его неправильно поняли.

Фейк

Российские власти по политическим причинам запретили пересечение границы большегрузным машинам, следующим из Армении.

Правда

Большое количество армянских грузовиков сейчас находится в Грузии на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» для проезда в Россию. К этому привели технические проблемы. Об этом «Sputnik Армения» рассказал таможенный атташе посольства республики в Москве Ваан Акопян.

«С 13 марта по 23 мая на КПП „Верхний Ларс“ проводятся работы по переоснащению, из-за этого из 11 полос для грузовиков действуют шесть. В результате пропускная способность в направлении России снизилась с 450 до 250-350 грузовиков в день», — пояснил дипломат.

Акопян добавил, что на пункте сломались два из четырех рентгеновских аппарата, которые сейчас ремонтируют. С осени прошлого года такой осмотр должны проходить все машины. Ожидается, что после ремонта очередь из грузовиков уменьшится.

Информация о том, что Россия приняла решение о запрете на въезд армянских грузовиков по политическим причинам, недостоверна. В действительности проезду мешает ряд технических проблем с аппаратурой на контрольно-пропускном пункте, которые устранят в ближайшее время.

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