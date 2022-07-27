Фейк: Россия решила давить на Европу недопоставками газа

Агентство Bloomberg заподозрило Россию в желании «продолжить давление» на Европу в связи с поставками газа. «360» разобрался, почему это обвинение не имеет под собой почвы.

Фейк

Bloombеrg выпустило материал, в котором заявляет, что Россия давит на Европу через недопоставки газа. Автор материала заявил, что Россия, «вероятно, будет поддерживать поставки жизненно важного газа в Европу на минимальном уровне», пока продолжается противостояние вокруг Украины. Давление на ЕС якобы усиливается из-за его жесткой позиции в отношении спецоперации. Автор сослался на источники, якобы хорошо знакомые с ситуацией.

В пример давления на Европу приводятся ситуация с сокращением поставок газа в Европу из-за технических работ на газопроводе «Северный поток», ремонт турбины, возврат которой задерживала Канада из-за антироссийских санкций. Впрочем, даже один из этих источников отметил, что «технические проблемы, о которых заявила Москва, действительно есть». Он добавил, что «Газпром» все равно мог бы поставлять по «Северному потоку-1» больше газа, отложив плановое техническое обслуживание турбин, но это уже создало бы дополнительные риски для работы трубопровода.

Правда

Как видно, в самой Европе признают необходимость своевременного техобслуживания инфраструктуры газопровода и то, что если отложить его или не проводить вовсе, это может привести к авариям и прекращению поставок в более критичные периоды, к примеру зимой.

По заявлению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, раньше таких ситуаций не возникало, но влияют санкции, которые наложил Запад. Песков пояснил, что «не будь этих ограничений, все ремонтные, гарантийные, сервисные работы осуществлялись бы в обычном оперативном порядке».

Кстати, 25 июля «Газпром» объявил об остановке еще одной газоперекачивающей турбины, в связи с чем объем прокачки газа через КС «Портовая» сократился почти вдвое — до 33 миллиона кубометров в сутки. По заявлению компании, двигатель от Siemens был остановлен «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта, в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя».

Источник фото: РИА «Новости»

Поставки газа в Европу осуществляются по нескольким маршрутам, в частности, по газопроводу «Ямал-Европа». Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов в ходе визита в Иран, напомнил, что газ через «Ямал-Европу» поступал через две газоизмерительные станции на украинской стороне. И «Украина неожиданно объявила о том, что закрывает один из двух маршрутов, которые идут по ее территории, якобы в связи с тем, что газоперекачивающая станция находится не под ее контролем, на территории ЛНР». Путин заявил, что «все там нормально функционировало, никто не мешал», и предположил, что маршрут закрыли «просто по политическим соображениям».

В материале Bloomberg приводятся субъективные мысли источников, которых само агентство называет инсайдерами. Источники признают правоту «Газпрома» в технической части проблем, которые возникают с подачей газа в Европу. В то же время Европа отказывается от запуска технически готового газопровода «Северный поток — 2», ссылаясь на то, что он не сертифицирован, а Украина без видимых причин отказывается принимать заявки на перекачку газа через газоизмерительную станцию трубопровода «Ямал- Европа». На фоне возрастающего дефицита голубого топлива кратно растет его стоимость на спотовом рынке.

Из этого можно заключить, что не Россия использует газ в политических целях, а третья сторона — в сугубо коммерческих.

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