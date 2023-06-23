Мир 23 июня 2023, 14:34 Фейк: патрульные катера США помогут ВСУ форсировать Днепр Маломерные патрульные катера назвали возможностью для ВСУ провести форсирование Днепра РИА «Новости»

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США передали украинским военным патрульные катера. По версии американских СМИ, эти суда помогут форсировать Днепр в ходе контрнаступления. Но проблема в том, что максимальная вместимость катера составляет восемь человек, а легкая броня судна делает его уязвимым для крупнокалиберного оружия российской армии.

Фейк

Украинские войска смогут провести форсирование Днепра при помощи американских патрульных катеров. Всего США доставили на Украину 62 судна, оснащенных пулеметами. По данным телеканала CNN, среди переданных ВСУ плавательных средств 18 — это скоростные катера Dauntless Sea Ark.

По информации компании-производителя US Watercraft, это новое и облегченное поколение старой модели Sea Ark Marine, способной перевозить до семи тонн груза.

Правда

Полученные Украиной катера предназначены для выполнения небольших задач: патрулирование прибрежной зоны, ловля браконьеров, преследование нарушителей. Для полномасштабных действий данные катера не подходят.

Их максимальная вместимость составляет восемь человек, а из вооружения — только четыре пулемета. Кроме того, тонкий алюминиевый корпус с легкой броней и надувная резиновая подушка сделали его уязвимым для ударов из крупнокалиберного оружия.

Несмотря на мощный двигатель, который разгоняет катер до 65 километров в час и быстрое маневрирование рассматривать его в качестве десантного катера нельзя из-за ограниченной загрузки и слабого бронирования.

Для сравнения на вооружении Военно-морского флота России катера проектов «Серна», «Дюгонь», «Зубр», способны перевозить сразу несколько танков, бронемашин, и более сотни десантников.

Такие американские катера могут применяться для диверсионных операций в ночное время, патрулирования речных пространств, но являются чрезвычайно уязвимыми для любых крупнокалиберных видов оружия, ввиду малой броневой защищенности и особенности конструкции.

Максимум, для чего украинские военные смогут использовать американские катера — это диверсионные операции по ночам и патрулирование акватории Днепра. Но при этом сохраняются риски быстрого поражения при ударе российским крупнокалиберным оружием.

Информация о том, что переданные Украине американские патрульные катера помогут ВСУ форсировать Днепр недостоверна. Технические характеристики данного вида вооружения позволяют перемещать лишь небольшие группы военных, патрулировать акваторию и совершать точечные боевые операции. Кроме того, эти катера очень уязвимы для крупнокалиберного вооружения, а значит не станут опорой для наступательных действий.

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