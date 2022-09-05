Фейк: отряд особого назначения займется «деоккупацией» Дагестана
Появился фейк о создании отряда спецназначения для «деоккупации» Дагестана
freepik
В Сети появилась информация о том, что в Дагестане якобы создали отряд особого назначения «Имамат» для «деоккупации» республики. «360» выяснил, что это сообщение распространили в рамках информационной войны против России.
Фейк
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Данные опубликовал Telegram-канал «Мысли Ислама» и YouTube-канал блогера из Ингушетии Ислама Белокиева. В частности, в сообщении сказано, что Дагестан уже поделили на «четыре фронта» и 42 сектора, в каждом из которых будет вестись «работа с населением по сбору информации».
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В виде эмблемы изображен человек в папахе с бородой, в схематическом образе которого угадывается легендарный для народов Северного Кавказа имам Шамиль.
Имам боролся с Российской императорской армией в ходе Кавказской войны в середине ХIХ века. Для горских народов он олицетворяет борьбу за независимость, некоторые европейские публицисты романтизировали образ Шамиля.
По совпадению, отрядом «Имамат» и командует боец с позывным Шамиль.
Кстати, под схематическим образом Шамиля изображен герб отряда особого назначения, центральные элементы которого — флаг и герб Ичкерии. Но Ичкерия, как и ее флаг и герб, не имеет никакого отношения к Дагестану. Она является самопровозглашенным государственным образованием, существовавшим после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР.
Вскоре после начала спецоперации на Украине Белокиев решил принять участие в боевых действиях против российских войск. Он вступил в батальон имени Шейха Мансура, сформированный из бывших участников бандформирований на Северном Кавказе, и занял должность его пресс-секретаря. Активно распространял заведомо ложную информацию о деятельности ВС России, в том числе чеченских подразделений. В результате в марте стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков про российскую армию (часть 1 статьи 207.3 УК РФ). Белокиеву заочно назначили меру пресечения — заключение под стражу, его объявили в международный розыск.
В конце июля 2022 года блогер стал одним из авторов видеоролика, в котором боевики батальона объявили джихад главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и заявили о планах поднять вооруженный мятеж на ее территории сразу после окончания конфликта на Украине.
Таким образом, можно утверждать, что информация о создании «отряда особого назначения „Имамат“» — часть информационной войны на фоне спецоперации, призванная дестабилизировать ситуацию внутри некоторых российских регионов.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.