Фейк от Bloomberg о «вторжении» России на Украину оценили в ООН

Риторика, нагнетающая обстановку вокруг Украины, а также действия, которые могут привести к эскалации конфликта, недопустимы. Всем сторонам следует избегать такого поведения. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос о публикации агентства Bloomberg.

Ранее редакция агентства назвала свой материал о «вторжении России на Украину» ошибкой, удалила его, пообещав провести расследование.

«Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации», — заявил Хак.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные ошибки западных журналистов могут привести к непоправимым последствиям. Он предложил заменить термин «фейк-ньюс» на «Блумберг-ньюс», отметив, что смысл не поменяется.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что это не первый раз, когда Bloomberg публикует непроверенную информацию. Она напомнила, что именно американское агентство выпустило сообщение о том, что якобы китайский лидер Си Цзиньпин попросил президента России Владимира Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады.

«Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все», — привело слова Захаровой ИА НСН.

Сообщения о подготовке России к нападению на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. После эти заявления подхватили политики, заявив об усилении «российской агрессии» около границ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что за «агрессию» страны принимают перемещение войск, которые проходят исключительно в пределах страны. Он отметил, что Россия никому не угрожает и никакого нападения не готовит. По словам Пескова, агрессивную риторику страны Запада используют исключительно для размещения собственной военной техники вблизи России. В частности, ее перекидывают на Украину под предлогом военной помощи.