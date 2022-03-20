Фейк о «фильтрационных лагерях» для беженцев из Донбасса развенчали в России. Видео

Пункт временного размещения беженцев из Луганской и Донецкой народных республик в Таганроге, названый на Украине «фильтрационным лагерем», показали на видео. Публикацию в Telegram-канале разместила журналистка Ольга Скабеева.

На кадрах видно помещение спортивного зала во Дворце спорта, где разместились женщины и дети.

«Сидишь в квартире», а у тебя этажами ниже сидят украинские военные или национальная гвардия, обидно очень. Твоя страна тебя не защищает, а прикрывается детьми и тобой», — рассказала одна из беженок.

Также они рассказали о зверствах, которые творили бойцы националистических батальонов «Азов»* и «Правый сектор»**.

«Они хуже фашистов. Когда мы увидели ребят на танках с буквой Z, вы даже не представляете, как радовались. Мы их восемь лет ждали», — рассказала еще одна женщина.

*Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.

**«Правый сектор» — террористическая организация, запрещенная в России.