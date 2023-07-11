Мир 11 июля 2023, 19:36 Фейк: на ВЭФ говорили о необходимости употреблять человеческие отходы для остановки изменений климата Возможность употребления отходов человека в пищу не обсуждали на полях ВЭФ в Давосе Pxhere

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В соцсетях появилась информация, что в рамках Всемирного экономического форума якобы прозвучал тезис о необходимости человечеству употреблять свои отходы ради того, чтобы остановить изменения климата. В ситуации разобрался «360».

Фейк

На полях Всемирного экономического форума в Давосе обсудили варианты борьбы с изменением климата. В качестве одного из них упомянули употребление отходов человеческой жизнедеятельности в пищу, а также в качестве воды.

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В социальных сетях появился пост с отсылкой на материал портала The People’s Voice на канадском видеохостинге Rumble. Сам Rumble позиционирует себя как средство массовой информации для американских консерваторов и правых, сторонников 45-го президента США Дональда Трампа.

Правда

Видеохостинг активно сотрудничает с Trump Media & Technology Group и с соцсетью Truth Social, которую создал Трамп во время блокировки его аккаунтов после 6 января 2021 года в крупнейших соцсетях, которые оказались под контролем демократов.

На канале The People’s Voice показывают материалы одноименного портала, который также представляет в основном интересы консервативных американцев. При этом портал освещает новости, которые обходят стороной основные СМИ. Так указано на самом сайте.

Среди интересующих американских консерваторов тем, по мнению The People’s Voice, смертность вакцинировавшихся от ковида, заболеваемость синдромом Гиена-Барре в Перу. В «списке» также новости о том, что британцев будут наказывать за отказ оплачивать детям операции по смене пола, информация, что Билл Гейтс при помощи ВОЗ собирается заполонить Африку вакцинами от малярии. Все выглядит крайне сомнительно.

Часто всплывают и новости о ВЭФ. Например, что в целях борьбы с изменением климата организация предлагает к 2030 году отказаться от моды и носить униформу. Но сообщений о том, что людям нужно поедать отходы своей жизнедеятельности для того, чтобы выжить, — в последнее время не было. Новость, в которой предлагали очищать мочу, чтобы затем ее можно было пить, появлялась в 2016 году. Тогда там описывался стартап Liquid Gold Africa.

Информация о том, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе обсуждалась возможность повторного применения отходов жизнедеятельности человека в пищу и в качестве воды, является недостоверной.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, которая проводит каждый год встречи в Давосе, городе в Восточной Швейцарии. На встречи обычно приглашают ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров, мыслителей и журналистов.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.