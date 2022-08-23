Фейк: коронавирус не передается от человека к человеку

Некая Карен Кингстон — якобы экс-сотрудник Pfizer — заявила, что SARS-CoV-2 не передается от человека к человеку. «360» разобрался в ситуации и подтвердил, что эта «сенсационная информация» — очередной фейк.

Фейк

Выступление Кингстон опубликовали в сообществе «ZOMBIELAND | НОВОСТИ» в соцсети «ВКонтакте». Она утверждала, что «после того, как человек заразился COVID-19, он не может заразить другого». По ее мнению, заражение происходит из-за того, что помещенный в липидную наночастицу вирус попадает в организм с едой или через органы дыхания в виде какого-то аэрозоля, а также при попадании на кожу.

Кингстон в сообщении представили как бывшую работницу компании Рfizеr — производителя вакцины от коронавируса.

Правда

О том, что коронавирус передается от человека к человеку, стало известно еще в самом начале распространения COVID-19, в январе 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения еще не объявила о начале пандемии.

Авторитетный медицинский журнал опубликовал исследование, в котором описывался механизм передачи вируса между членам семьи из города Ухань в Китае. Эти люди первыми столкнулись с новой инфекцией.

Стоит разобраться и в биографии самой Кингстон. В ее аккаунте на сайте для поиска работы LinkedIn сказано, что она работала на компанию Pfizer в качестве торгового представителя в Нью-Йорке, а также сотрудничала с лабораториями в области сердечно-сосудистых препаратов.

Источник фото: скрин страницы Карен Кингстон на LinkedIn

Во время работы в компании она отвечала за Восточный Манхэттен. Интересно, что себе в заслуги Кингстон записала тот факт, что при ней территория Манхэттена «поднялась с почти последней позиции в Северо-Восточном регионе на первое». Причем речь идет о 1996–1998 годах, то есть задолго до появления даже первой коронавирусной инфекции — атипичной пневмонии.

Таким образом некорректно будет называть Карен Кингстон «бывшим работником Pfizer»: в вирусологии она явно не специалист. Известно, что женщина получила степень бакалавра бизнес-администрирования BBA в области маркетинга.

Кингстон в 2007 основала свою компанию под названием Varitage и возглавила ее. Varitage занимается консалтингом в области бизнес-планирования для медицинских компаний, а также помогает выстраивать коммуникации в клинической сфере. В мае 2021 года у предпринимательницы появилось новое детище — онлайн-платформа для сбора информации о нежелательных последствиях вакцинации против COVID-19. Миссия компании и ее название дают отсылки к литературному труду Адольфа Гитлера Mein Kampf, запрещенному в России.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.