Мир 24 мая 2023, 15:46 Фейк: консервант для фруктов от Apeel Sciences содержит вредные ингредиенты Новость о яде в покрытии для фруктов Edipeel оказалась фейком Apeel Sciences

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В Сети распространили информацию, что инновационное невидимое съедобное покрытие для фруктов и овощей вредно для здоровья. Новость об опасности консерванта Edipeel от компании Apeel Sciences, которая сотрудничает с фондом Билла Гейтса, оказалась не соответствующей действительности.

Имя Билла Гейтса нередко связывают с махинациями, которые могут нанести серьезный ущерб здоровью человека. Но в данном случае нет причин для беспокойства. Специалистам компании удалось остановить время, благодаря безвредному покрытию.

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По данным управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, консервант для продуктов состоит из очищенных моноглицеридов и диглицеридов — съедобных соединений, которые получают из кожуры, семян и мякоти растений. Подобные вещества обычно используются в качестве эмульгаторов. Управление отметило, что эти соединения «в целом считающиеся безопасными».

Оно гораздо эффективнее воска, которым сейчас покрывают плоды, так как устраняет причины порчи продуктов, а не симптомы — дегидратацию и окисление. Создатели особо отметили гипоаллергенность нового вещества.

Инновационный порошок, который затем смешивают с водой и распыляют на фрукты и овощи, благодаря чему замедляются биологические процессы, вызывающие порчу продуктов.

Покрытие уже протестировали американские супермаркеты, написал онлайн-журнал «Натур Продукт». Edipeel способно удвоить или утроить срок годности витаминной продукции. Таким образом, вещество выполняет свое главное предназначение — способствует уменьшению количества пищевых отходов.

Фрукты и овощи с покрытием Apeel уже поступили в торговые сети Германии, Дании, Швейцарии и США.

«Мы выбрасываем на 50% меньше продуктов, если они обработаны Apeel, а продаем на 30% больше», — сообщил Bloomberg вице-президент германской сети супермаркетов Edeka Марио Слуничек.

Риск поступления фруктов и овощей, обработанных Edipeel из-за санкций минимален.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.