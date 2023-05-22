Мир 22 мая 2023, 17:24 Фейк: КНР заберет у России порт Владивосток Новость о присоединении Владивостока к Китаю оказалась фейком РИА «Новости»

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В Сети распространили информацию, что Владивосток отдадут Китаю. Новость о присоединении российского порта к КНР оказалась не соответствующей действительности.

Фейк

Скоро Китай оккупирует Владивосток, так как Россия якобы идет на любые уступки, чтобы не лишиться дружественных связей с этой страной. Видеоролик об этом разместил один из украинских YouTube-каналов.

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Правда

На самом деле поводом для дезинформации стало включение Владивостока в список Главного таможенного управления КНР. Теперь российский порт станет транзитным пунктом для доставки грузов из северных районов соседней страны в южные.

Как пояснили в представительстве МИД России во Владивостоке, обычно китайские компании отправляли свои грузы на юг страны через порты провинции Ляонин, до которых по суше более тысячи километров.

«До порта Владивосток через приграничные Суйфэньхэ или Хунчун всего 200 километров. Ну а дальше морем на юг», — уточнили в ведомстве.

По словам главы Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилла Коткова, Китай не рассматривает Владивосток как собственный внутренний порт, он будет его использовать исключительно при транзите китайских товаров.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.