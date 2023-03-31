Мир 31 марта 2023, 15:13 Фейк: Билл Гейтс спланировал новую пандемию В «Одноклассниках» распространяют фейк о новой пандемии, спланированной Биллом Гейтсом Unsplash

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В Сети распространяют фейки о том, что американский предприниматель, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс «спланировал» новую пандемию. «360» выяснил подробности.

Фейк

Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс «уже работает над следующей симуляцией пандемии, которая должна быть еще хуже, чем COVID-19», утверждают пользователи соцсети «Одноклассники».

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По мнению автора поста, пандемия начнется в 2025 году, в особенности она ударит по молодежи и детям.

«Первые учения, аналогичные „Событию-201“, состоялись 23 октября 2022 года. В докладе Франка Шведе вы можете прочитать, что нужно учитывать сейчас и как выглядят планы ВОЗ на будущее», — добавили авторы фейка.

Unsplash

Правда

В Брюсселе 23 октября 2022 года прошло мероприятие, имитировавшее серию заседаний консультативного совета ВОЗ под названием «Катастрофическое заражение», направленное на отработку действий в случае гипотетического возникновения угрозы новой пандемии. Там обсуждали, как реагировать на эпидемию, локализованную в одной части мира, если бы затем она быстро распространилась и стала пандемией с более высоким уровнем смертности, чем COVID-19.

Участникам предлагалось принять срочные политические решения с ограниченной информацией в условиях неопределенности. Каждая проблема и выбор имели серьезные последствия для здоровья, экономики и социальной сферы.

На мероприятии присутствовали 10 действующих и бывших министров здравоохранения и высокопоставленных должностных лиц общественного здравоохранения из Сенегала, Руанды, Нигерии, Анголы, Либерии, Сингапура, Индии, Германии. Также там был Билл Гейтс.

Ни о каком планировании новой пандемии речи не шло. Как раз наоборот: консультативный совет отрабатывал различные варианты быстрого реагирования на гипотетические новые угрозы.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.