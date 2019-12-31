Фейерверки и бенгальские огни запретили в Италии

В крупных городах Италии приняли решение исключить использование новогодней пиротехники. Под запрет попали фейерверки, а также петарды, бенгальские огни, салютные установки и другие опасные игрушки.

Запрет связали с тем, что в прошлом году от пиротехнических игрушек пострадали люди. Всего говорят о 216 жертвах, уточнил сайт РЕН ТВ.

Согласно указу, который подписала мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи, полный запрет на пиротехнику введен с 00:01 31 декабря (то есть он уже начал действовать) и до 00:00 7 января. Предусмотрены и санкции за неисполнение указа. Нарушителям грозит штраф до 500 евро.

Как уточнили в администрации мэра Рима, запрет на пиротехнику введен в нескольких крупных итальянских городах. Среди них, кроме столицы страны Рима, называют Флоренцию, Палермо, Геную, Анкону и некоторые другие города.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городскому округу Химки Александр Анжауров между тем рассказал «360» о правилах пожарной безопасности при работе с пиротехникой. По словам эксперта, категорически запрещено запускать петарды под линиями электропередачи, ветками деревьев и при скорости ветра более пяти метров в секунду.