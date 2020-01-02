Фейерверк в Арабских Эмиратах побил два рекорда Гиннесса. Видео

Для праздничного салюта задействовали 173 беспилотника, с которых одновременно запускали пиротехнические снаряды.

Шоу открылось цифрами 2020. Затем последовал каскад салютов, в конце представления в небе с помощью пиротехники рисовали памятники Рас-эль-Хаймы.

Для «самого высокого водопада фейерверков» создатели шоу запустили каскад салютов на высоту почти 3,8 километров. Они побили предыдущий рекорд в 3,5 километра, принадлежавший японскому городу Фукуока. Представление длилось 13 минут.

В предыдущие годы Рас-Аль-Хайма уже попадал в Книгу Гиннесса за свои фейерверки. В 2019 году этот небольшой эмират получил сертификат за самое продолжительное пиротехническое шоу и самый высокий каскад фейерверков.