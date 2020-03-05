Фея-крестная уже не та: в ремейке «Золушки» она будет темнокожая и бесполая

Толерантность достигла своего апогея. Крестную-фею в ремейке «Золушки» сыграет темнокожий актер-мужчина. Волшебница будет гендерно-нейтральная.

На эту роль пригласили американского актера Билли Портера. «Мы представляем этого персонажа как бесполого — по крайней мере так я его играю. И он действительно мощный», — приводит слова Портера СBS News. Он добавил, что новая версия «Золушки» станет «классической сказкой для нового поколения».

По мнению Портера, у магии нет пола, поэтому только таким образом можно вдохнуть новую жизнь в старую историю. «Я думаю, что новое поколение действительно готово [к гендерно-нейтральной фее в «Золушке“]. Дети готовы. А вот взрослые замедляют процесс», — подытожил актер. Съемками фильма занялась компания Sony.

Премьера ленты намечена на 2021 год. Главная роль досталась актрисе кубинского происхождения Камиле Кабейо, а в режиссерское кресло села сценаристка Кэй Кэннон.

Портер известен тем, что щеголяет на официальных мероприятиях в специально сшитых для него женских платьях. Он стал первым темнокожим геем, который получил «Эмми» в категории «Главный актер драматического сериала». Награду ему вручили за работу в сериале «Поза».