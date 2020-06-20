Федеральный суд США не стал запрещать продажу книги Болтона

Скандальная книга Джона Болтона все же увидит свет. Невзирая на недовольства и обвинения со стороны американских властей, публикацию книги официально разрешили.

Такое решение принял суд, несмотря на обвинения Минюста страны и Совета национальной безопасности. Об этом со ссылкой на документы инстанции сообщило РИА «Новости».

«Обвиняемый Болтон играл с национальной безопасностью Соединенных Штатов. Он оставил свою страну незащищенной перед ущербом и себя — перед гражданской ответственностью. Но эти факты не влияют на ходатайство перед судом», — постановил судья.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в мемуарах Джона Болтона содержится потенциально секретная информация о деятельности Белого дома, поэтому продажу книги необходимо запретить. Министерство юстиции и Совет нацбезопасности США подавали иски в суд с требованием разобраться, насколько законно публиковать подобную книгу.

В своих мемуарах экс-советник Трампа описывает нынешнего президента как очень манипулируемого и ничего не понимающего в мировой геополитике человека. Старт продаж книги Джона Болтона намечен на 23 июня.