ФБР ждет разъяснений от США по делу о загадочной гибели американца в СИЗО

Сотрудники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) занимаются рассмотрением материалов дела о гибели задержанного гражданина США в штате Калифорния.

Этот инцидент привлек внимание инициативной группы ФБР из-за загадочных обстоятельств гибели Омара Морено Арройо в камере для предварительного заключения.

Гражданина Соединенных Штатов арестовали в его собственном доме по подозрению в употреблении наркотиков. Следует отметить, что по новым рекомендациям за подобные правонарушения полагается выдавать повестки в суд без задержания, чтобы в пандемию не превышать количество заключенных в тюрьмах.

Его доставили в СИЗО 6 января, той же ночью он скончался. Когда было обнаружено его тело и предпринимались ли попытки реанимировать задержанного, остается неизвестным.

Примечательно, что об инциденте правоохранители сообщили только после официального заявления его вдовы. Она пожаловалась, что не может получить никакой информации о муже.

Сотрудники ФБР считают важным добиться информации от калифорнийских правоохранителей по делу о гибели задержанного в камере. С этой целью направлен запрос в Вашингтон к президенту США Джозефу Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену, генеральному прокурору Меррику Гарланду, а также шерифу округа Сан-Диего Уильяму Гору.