Мир 22 апреля 2023, 19:00 ФБР увидело угрозу безопасности в фильме «Как взорвать трубопровод» — СМИ Rolling Stone: ФБР нашло угрозу в американском фильме 2022 года «Как взорвать трубопровод» Кинопоиск

Читать 360tv в

ФБР сочло, что американский фильм 2022 года «Как взорвать трубопровод» может спровоцировать атаки на соответствующие объекты страны. Ведомство разослало предупреждения об этом в правительство, полицию и ряд других госструктур США. Об этом сообщило издание Rolling Stone.

Триллер, о котором идет речь, сняли по мотивам книги шведского писателя Андреаса Мальма. Одна из главных героинь родилась в городе Лонг-Бич, где находятся несколько нефтеперерабатывающих заводов. Ее мать умирает во время аномальной жары, которая, предположительно, связана с изменением климата. Дочь начинает кампанию по борьбе с организациями — участниками добычи ископаемого топлива, которая могла способствовать этим изменениям. В частности, придумывает план взрыва нефтепровода в Техасе.

Реклама

В ФБР предположили, что картина «может вдохновить злоумышленников на использование взрывчатых веществ или других разрушительных устройств» против объектов нефтегазовой инфраструктуры.

В целом 23 федеральные и государственные структуры разослали более 35 официальных предупреждений о фильме, призвав персонал упомянутых объектов внимательнее следить за «подозрительной активностью». В ФБР пояснили, что подозрительными можно считать попытки получить доступ к инфраструктуре, тайное использование камер, создание зарисовок и заметок о деятельности объектов.