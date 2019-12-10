ФБР усилило давление на россиян в США

Бутина отказалась от апелляции в США и назвала причины Подробнее

«ФБР усилило давление на наших соотечественников, проживающих в США, которых подозревают в нелояльности. В июле 2018 года только за свой российский паспорт была арестована Мария Бутина, которой на волне русофобской истерики приписали политический лоббизм», — сообщил источник.

Как сообщило РИА ФАН, источник также отметил, что преследование российских граждан американскими спецслужбами в третьих странах. Подобных инцидентов за период с прошлого года насчитано уже 53.