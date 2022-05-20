ФБР уличило во лжи своего инсайдера по делу о связях Трампа с Альфа-Банком
ФБР доказало, что Трампа напрасно обвинили в связях с Альфа-Банком во время предвыборной кампании
Компания Trump Organization и российский Альфа-Банк не имели никаких тайных связей. Результаты расследования предъявил на суде в округе Колумбия главный советник ФБР Джеймс Бейкер, сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
Рассматривалось дело о лжесвидетельстве в отношении связанного с партией демократов юриста, бывшего сотрудника Минюста США Майкла Сассмана. В 2016 году во время избирательной кампании он предоставил ФБР сведения о якобы имевшихся связях между фирмой Дональда Трампа и российским банком. Спецслужба провела расследование и ничего не нашла.
«Мы не смогли подтвердить, что существовал какой-либо тайный канал», — заявил на суде Джеймс Бейкер.
В мае 2019 года спецпрокурор США Джон Дарем, который предъявил обвинения Майклу Сассману, начал проверку обстоятельств слежки спецслужб за Дональдом Трампом.