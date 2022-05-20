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    20 мая 2022, 06:09

    ФБР уличило во лжи своего инсайдера по делу о связях Трампа с Альфа-Банком

    ФБР доказало, что Трампа напрасно обвинили в связях с Альфа-Банком во время предвыборной кампании

    Екатерина Виславская

    Компания Trump Organization и российский Альфа-Банк не имели никаких тайных связей. Результаты расследования предъявил на суде в округе Колумбия главный советник ФБР Джеймс Бейкер, сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

    ФБР уличило во лжи своего инсайдера по делу о связях Трампа с Альфа-Банком

    Рассматривалось дело о лжесвидетельстве в отношении связанного с партией демократов юриста, бывшего сотрудника Минюста США Майкла Сассмана. В 2016 году во время избирательной кампании он предоставил ФБР сведения о якобы имевшихся связях между фирмой Дональда Трампа и российским банком. Спецслужба провела расследование и ничего не нашла.

    «Мы не смогли подтвердить, что существовал какой-либо тайный канал», — заявил на суде Джеймс Бейкер.

    В мае 2019 года спецпрокурор США Джон Дарем, который предъявил обвинения Майклу Сассману, начал проверку обстоятельств слежки спецслужб за Дональдом Трампом.