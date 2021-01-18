ФБР: украденный ноутбук Пелоси планировали передать российским спецслужбам

По данным ведомства, речь идет о жительнице штата Пенсильвания Райли Джун Уильямс. Она попала в объектив камер, когда находилась около офиса Пелоси.

По последним данным, подозреваемая скрылась. Ее мать в беседе с представителями бюро заявила, что дочь собрала свои вещи и уехала на пару недель. Где именно сейчас она находится неизвестно.

Показания на Райли Уильямс дал неназванный свидетель. Он заявил, что видел кадры, как женщина забирает ноутбук или жесткий диск из офиса Пелоси. По его словам, она планировала продать устройство Службе внешней разведки России, но по неизвестным причинам сделка сорвалась.

Пока неизвестно владеет ли до сих пор Уильямс компьютерным устройством или уничтожила его. В данный момент ведется расследование. Пока Райли Уильямс обвинили в незаконном проникновении в здание Капитолия и хулиганстве.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмом взяли здание Капитолия после митинга перед Белым домом. Они сорвали заседание Конгресса по утверждению результатов голосования коллегии выборщиков.

В ходе беспорядков погибли несколько человек, в том числе сотрудник полиции, который противостоял участникам штурма. После освобождения здания Капитолия конгрессмены утвердили результаты голосования, по которым следующим президентом США станет Джо Байден. Члены палаты представителей объявили Трампу импичмент за подстрекательство к мятежу.