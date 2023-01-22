Мир 22 января 2023, 19:08 ФБР проведет расследование стрельбы с 10 погибшими в Калифорнии Белый дом: ФБР поручили расследовать массовую стрельбу в Калифорнии РИА «Новости»

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Обстоятельства стрельбы, в результате которой в городе Монтерей-Парк погибли 10 человек, будет расследовать ФБР. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президенту США Джо Байдену доложили о массовой стрельбе в Монтерей-Парке. Он поручил убедиться, что ФБР оказывает всестороннюю поддержку местным властям, и регулярно информировать его обо всех деталях», — отметила она.

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Массовая стрельба произошла во время празднования китайского Нового года. Жертвами неизвестного стрелка стали 10 человек, еще 10 получили различные ранения.

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Департамент шерифа Лос-Анджелеса сообщил, что во время нападения все погибшие и пострадавшие находились в клубе бальных танцев. После стрельбы злоумышленник скрылся, сейчас его разыскивает полиция. Врачи оценили состояние раненых от стабильного до критического.

Два свидетеля рассказали, что сначала приняли выстрелы за фейерверк в честь Лунного Нового года. Когда на место прибыли правоохранители, практически всех пострадавших обнаружили внутри одного из предприятий. Личность открывшего огонь до сих пор остается неизвестной.