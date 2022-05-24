Прибывший в США из Ирака мужчина, подозреваемый в связях с «Исламским государством»*, готовил покушение на бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Убийство предотвратили сотрудники ФБР, внедрившие к потенциальному террористу двух агентов, которые смогли получить доступ к его переписке в WhatsApp. Об этом сообщил журнал Forbes.

По данным издания, подозреваемый приехал в США в 2020 году и ожидал рассмотрения своего заявления о предоставлении убежища. Покушение на бывшего американского лидера он готовил в качестве мести за военное вторжение военных в Ирак в 2003 году. Второй потенциальной жертвой мог стать иракский генерал, оказавший помощь американским военным — он жил в США под вымышленным именем.

Источники издания утверждают, что готовивший покушение в сопровождении информатора ФБР съездил в Даллас, где снял на видео дом Буша-младшего.

Организатор покушения составил план, по которому четверо боевиков «Исламского государства»* должны были попасть в США через Мексику по гостевым визам. Постоянное общение с сообщниками он вел через мессенджер с телефона, который предоставил ему один из агентов.

«Подозреваемый был уверен, что его аккаунт в WhatsApp безопасен. Поэтому он не знал, что сотрудники ФБР читали каждое его сообщение», — уточнили авторы материала.

Так спецслужбы выяснили, что мужчина готовил не только нападение на бывшего лидера страны, но также помогал в попасть в США бывшим чиновникам из правительства Саддама Хусейна и сторонникам запрещенных террористических группировок с ближнего востока.

* «Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещенная в России