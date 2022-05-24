ФБР обращается к российским дипломатам с призывами предать родину, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

«Они отправляют нам сообщения: „Вы должны предать свою родину“», — привело издание слова Антонова. В ФБР, как указано в статье, кампанию по рассылке таргетированных сообщений подтверждают.

По словам Антонова, некий мужчина однажды поставил стул у диппредставительства РФ и начал раздавать визитки ФБР. При этом он призывал позвонить ему.

Эту информацию, как указано в статье, в ФБР комментировать не стали. Но в бюро заявили, что Россия якобы «давно представляла контрразведывательную угрозу для США». Также там отметили намерение говорить со всеми, кто может помочь минимизировать эту угрозу и обеспечить безопасность Штатов.

В мае Антонов говорил о том, что американские СМИ разжигают ненависть ко всему, что связано с Россией. Это происходит с подачи правящих кругов. Градус русофобии, по его словам, достиг такого накала, какого не было даже во времена холодной войны.