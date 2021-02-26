ФБР пообещало четверть миллиона долларов за информацию о россиянине

ФБР разыскивает россиянина Константина Килимника. За сведения о нем Федеральное бюро расследований США пообещало крупное вознаграждение — до 250 тысяч долларов. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

«ФБР предлагает вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет разыскать Килимника», — говорится в сообщении.

По данным ФБР, россиянин якобы пытался путем подкупа вмешаться в официальное разбирательство, связанное с предполагаемым внешним участием в выборах в США. Он также разыскивается за участие в заговоре с целью воспрепятствования правосудию.

«8 июня 2018 года Федеральный окружной суд округа Колумбия выдал федеральный ордер на арест Константина Килимника, после того как ему было вынесено обвинение», — говорится в документе.

В объявлении указано, что Константин Килимник родился на Украине в 1970 году, хорошо говорит по-русски и по-английски, имеет российское гражданство. Россиянин также может скрываться за пределами США.