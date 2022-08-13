ФБР подключилось к расследованию нападения на Салмана Рушди

Нападение на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди совершил 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар, сообщил представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски. Его слова передал телеканал CNN.

Правоохранители полагают, что Матар действовал один. В то же время они проверяют версию с сообщниками. К расследованию громкого преступления подключились сотрудники ФБР, отметил Станишевски.

Нападение произошло утром 12 августа, когда Рушди находился на сцене. Преступника, нанесшего писателю ножевое ранение, тут же задержали. По словам агента Эндрю Уайли, Рушди подключили к аппарату ИВЛ. Он не исключил, что после атаки писатель лишится глаза.

Увидевшие свет в восьмидесятых провокационные «Сатанинские стихи» Рушди наделали много шума в мусульманском мире. Он навлек на себя гнев аятоллы Ирана Хомейни и миллионов мусульман. Писатель несколько лет находился под охраной правоохранителей. В нулевых он перебрался в США.