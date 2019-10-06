ФБР отказалось объяснить допрос Юмашевой

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Задержание Юмашевой — провокация спецслужб. Вестись на нее не надо Подробнее

О задержании Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Он рассказал, что приехавшую на форум «Диалог Форт-Росс» россиянку сначала задержали, а потом проводили в закрытую комнату, где представитель ФБР устроил ей допрос. После этого представитель разведки США предложил российскому депутату продолжить общение в неформальной обстановке.

Посольство России направило ноту протеста и требованиями объяснить ситуацию в Государственный департамент США.

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с «360» заявил, что во всей этой ситуации «торчат уши провокации». Он не исключил, что американская сторона может пошутить, что им надоели некрасивые и неопрятные женщины, поэтому они и задержали Юмашеву.

При этом он пояснил, что отшутиться теперь не получится.

Политолог и международный эксперт Евгений Бень в беседе с «360» заявил, что России не стоит реагировать на провокацию американских спецслужб, чтобы не давать повода разгонять маховик антироссийских настроений.