  • ФБР отказалось объяснить допрос Юмашевой

    06 октября 2019, 21:05

    Анатолий Минкин

    Американское Федеральное бюро расследований отказалось прокомментировать ситуацию с задержанием и последующим допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
    ФБР отказалось объяснить допрос Юмашевой

    «У нас нет комментариев», — заявил собеседник агентства.

    Задержание Юмашевой — провокация спецслужб. Вестись на нее не надо

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    О задержании Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Он рассказал, что приехавшую на форум «Диалог Форт-Росс» россиянку сначала задержали, а потом проводили в закрытую комнату, где представитель ФБР устроил ей допрос. После этого представитель разведки США предложил российскому депутату продолжить общение в неформальной обстановке.

    Посольство России направило ноту протеста и требованиями объяснить ситуацию в Государственный департамент США.

    Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с «360» заявил, что во всей этой ситуации «торчат уши провокации». Он не исключил, что американская сторона может пошутить, что им надоели некрасивые и неопрятные женщины, поэтому они и задержали Юмашеву.

    При этом он пояснил, что отшутиться теперь не получится.

    Политолог и международный эксперт Евгений Бень в беседе с «360» заявил, что России не стоит реагировать на провокацию американских спецслужб, чтобы не давать повода разгонять маховик антироссийских настроений.