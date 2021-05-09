ФБР опубликовало материалы дела о смерти Курта Кобейна

Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовал 10-страничный доклад в разделе «Свободная информация», посвященный смерти фронтмена группы Nirvana гитариста Курта Кобейна. По официальной версии, он покончил с собой в 1994 году. Но поклонники до сих пор в это не верят, и требуют продолжить расследование.

В обнародованный доклад вошли несколько писем с просьбой возобновить расследование смерти Кобейна со ссылкой на телевизионные документальные фильмы и прочие спекулятивные материалы СМИ. Имена авторов писем служба скрыла.

«С тех пор были обнаружены доказательства того, что он был убит и не покончил жизнь самоубийством, как первоначально предполагалось», — сказано в одном из писем. В другом написано, что все несоответствия, связанные со смертью музыканта, должны быть разъяснены раз и навсегда.

В ответе на запросы ФБР всегда отвечало, что смерть Кобейна не входит в ее следственную юрисдикцию. Расследованием по закону должны заниматься местные власти или власти штата.

Опубликованные документы всколыхнули сообщество фанатов Курта Кобейна. Почти все из них до сих пор уверены, что его убила жена, Кортни Кокс. Они считают, вслед за ним актриса и певица отправила на тот свет участницу группы Hole гитаристку Кристин Пфафф. Достоверно известно, что она скончалась после приема дозы героина, которую ей передала Кокс. На двойное убийство она, якобы, пошла из ревности. В то время ходили упорные слухи, что Кобейн хочет бросить жену и уйти к Кристин Пфафф.

Американский аукцион автографов и памятных вещей Iconic Auctions выставил на продажу прядь волос Курта Кобейна, состриженную в 1989 году. Стартовая цена — 2,5 тысячи долларов.