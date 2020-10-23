ФБР обвинило российских хакеров в атаках на сервера авиации

По данным спецслужб, за целевыми кибератаками стояли российские власти. Речь идет о хакерах, которые действовали под псевдонимами Energetic Bear, Havex, Koala и другими.

Их целью были десятки правительственных и авиационных сетей на уровне штатов и муниципалитетов. К 1 октября 2020 года хакеры получили доступ к данным минимум с двух серверов. Атаки проводились для установления начального доступа, обнаружения ценной информации и ее копирования.

«На сегодняшний день у ФБР и CISA нет информации, указывающей на то, что тот, кто стоит за атаками, нарушил работу авиации, системы образования, выборов или правительственных учреждений», — сказано в докладе.

При этом авторы указывают, что целью атаки могла быть возможность повлиять на политику и действия США в будущем.

США неоднократно обвиняли российских и китайских хакеров в атаках на свои объекты.