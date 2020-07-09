ФБР: Китай станет главной угрозой для США

По словам Рэя, Пекин через своих граждан, находящихся в других странах, узнает секреты государств, используя китайцев как тайных агентов. Таким образом КНР ворует интеллектуальную собственность, уверен директор ФБР.

«Китайское правительство ведет широкомасштабную, комплексную кампанию по воровству и оказанию пагубного влияния, и оно может проводить ее с авторитарной эффективностью», — заявил Рэй.