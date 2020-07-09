ФБР: Китай станет главной угрозой для США
Американское издание со ссылкой на Кристофера Рэя, директора ФБР, написало, что главной угрозой для США станет Китай. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
По словам Рэя, Пекин через своих граждан, находящихся в других странах, узнает секреты государств, используя китайцев как тайных агентов. Таким образом КНР ворует интеллектуальную собственность, уверен директор ФБР.
«Китайское правительство ведет широкомасштабную, комплексную кампанию по воровству и оказанию пагубного влияния, и оно может проводить ее с авторитарной эффективностью», — заявил Рэй.